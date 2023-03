Ravenbound: il trailer di lancio ci ricorda la data di uscita del roguelite open world

Durante il corso del Future Game Show di primavera 2023, Systemic Reactions ha presentato il trailer di lancio di Ravenbound, ricordandoci la data di uscita ufficiale del gioco, fissata per il 30 marzo 2023 su PC. Potrete visualizzare il trailer nel player sottostante.

Ravenbound è un peculiare mix tra open world ed elementi roguelite, che sulla carta dovrebbero cozzare tra loro ma non è questo il caso, come spiegato nel nostro provato, dove siamo rimasti colpiti in positivo anche dai combattimenti, frenetici e impegnativi quel tanto che basta da risultare divertenti e non frustranti.

In Ravenbound vestiremo i panni di un guerriero incaricato di liberare degli dei imprigionati nel mondo fantasy di Avalt, una terra tanto affascinante quanto pericolosa e abitata da creature ispirate al folklore scandinavo.

Per compiere questa missione riceveremo dei poteri divini, ma di contro è presente il permadeath del nostro protagonista. In compenso ad ogni morte sarà possibile conservare parte dei potenziamenti ottenuti precedentemente, diventano via via sempre più forti.