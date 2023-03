Miasma Chronicles: trailer cinematografico sulla storia al Future Games Show 2023

Miasma Chronicles è tornato a mostrarsi in occasione del Future Games Show di primavera 2023 con un trailer cinematografico incentrato soprattutto sulla storia, che ha presentato personaggi ed eventi alla base dell'avventura.

Si tratta del nuovo gioco degli autori di Mutant Year Zero: Road to Eden, dunque da tenere sicuramente d'occhio vista la qualità del titolo precedente.

D'altra parte, anche il nostro provato di Miasma Chronicles dell'estate scorsa lasciava intravedere delle ottime cose, che sembrano confermate ulteriormente in questi nuovi materiali.

Il gioco è uno strategico ambientato in un futuro prossimo, in cui il mondo è minacciato da una forza della natura nota come Miasma. Gli sviluppatori hanno voluto anche rendere omaggio ad alcuni classici RPG per PlayStation, da Xenogears a Final Fantasy, offrendo un'esperienza tattica piuttosto impegnativa.

La storia di Miasma Chronicles ruota attorno a due fratelli, Elvis e Diggs, che decidono di attraversare l'America per ritrovare loro madre, preparandosi ad affrontare le insidie più disparate e gli avversari più pericolosi nell'ambito di coinvolgenti scontri a turni che si svolgono secondo due possibili approcci.