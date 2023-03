Witchfire: il trailer del Future Game Show 2023 mostra gli incantesimi e come combinarli

Questa sera è andato in onda il Future Game Show 2023 e abbiamo avuto modo di vedere un nuovo trailer di Witchfire, che ci mostra un po' di gameplay e come funzionano alcuni dei poteri che potremo utilizzare per combattere gli avversari.

Il personaggio di Witchfire disporrà di varie capacità, legate ad esempio a fari elementi come il fuoco, che rende i nemici più deboli agli attacchi. Inoltre, vi è l'elettricità che infligge danni connettendo i nemici. I vari effetti si possono attivare anche a catena, creando combinazioni. Ci sarà poi anche l'acqua e la terra

Viene anche spiegato che Witchfire disporrà di due tipi di incantesimi: alcuni saranno rapidi da usare e consumeranno poca stamina, mentre altri saranno più lenti e consumeranno più stamina. Un incantesimo pensate utilizzato nel trailer è la Campana Maledetta che può essere colpita per stordire i nemici nelle vicinanze.

Witchfire arriverà in accesso anticipato su PC "presto".