Hyenas: il nuovo trailer mostra un po' di gameplay a gravità zero, dal Future Game Show 2023

Hyenas si è mostrato al Future Game Show 2023 con un nuovo trailer di gameplay che ci permette di vedere alcuni brevi scontri a gravità zero.

Ricordiamo che Hyenas è uno sparatutto fantascientifico multigiocatore che ci porta in una Terra in rovina: le persone facoltose hanno colonizzato Marte e il resto dell'umanità sopravvive a malapena in una stazione spaziale dismessa nota come L'Onta. Il giocatore è uno di questi e deve assalire i ricchi per derubarli dei loro averi, che consistono in una serie di oggetti da collezione della cultura Pop della Terra.

Il trailer, che potete vedere qui sotto, ci mostra nella fase finale una breve sequenza sparattutto in prima persona a gravità zero. Possiamo aspettarci ovviamente tanta azione in ambienti elaborati. Nel trailer, gli sviluppatori mostrano anche i personaggi di Hyenas.

Nella nostra anteprima vi abbiamo spiegato che "Se è chiaro che Hyenas sarà pieno zeppo di carattere, strizzatine d'occhio e riferimenti per i più nostalgici, più difficile è farsi un'idea di quanto il gioco sarà in grado di distinguersi in un mercato in cui non mancano eccellenti alternative. Qualche statuita di Sonic da sola potrebbe non bastare, e per questo toccherà provarlo per capire quanto sia intuitivo muoversi a gravità zero o creare piattaforme con la schiuma, quanto sia davvero determinante il gioco di squadra e, in definitiva, quanto sarà divertente andare a caccia e depredare all'interno della nave spaziale più assurda che ci sia."

Hyenas è in arrivo nel 2023 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox one e Xbox Series X|S.