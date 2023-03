After Us: data d'uscita e nuovo trailer gameplay per il gioco di Piccolo e Private Division

After Us è tornato a mostrarsi con un trailer gameplay in occasione del Future Games Show di primavera 2023, portando con sé anche una data d'uscita che è ora fissata per il 23 maggio su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Non manca dunque molto a vedere da vicino questa nuova e interessante produzione di Piccolo Studio e Private Division, la sezione di publishing di Take Two dedicata ai giochi indie.

Annunciato con trailer e immagini ai The Game Awards 2022, il titolo in questione è un'avventura con elementi in stile platform caratterizzata da un protagonista molto particolare.

Nel gioco ci troviamo ad esplorare ogni angolo di uno strano mondo surreale privo di umanità, per offrire alla Terra una seconda opportunità in una storia toccante fatta di sacrificio e speranza.

Protagonista degli eventi è Gaia, lo Spirito della vita, che si trova ad attraversare un mondo astratto fatto di strani ambienti da esplorare attraverso una struttura di gioco che rimanda al classico platform, con lo scopo di salvare le anime di animali estinti.

Una volta trovate, dobbiamo rianimare tali creature dopo aver scoperto la loro sorte, quasi sempre legata a inquinamento o distruzione dell'ambiente da parte dell'umanità. After Us è ora atteso per il 23 maggio 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.