After Us annunciato con trailer e immagini ai The Game Awards 2022

After Us è stato annunciato ai The Game Awards 2022 con un trailer e le prime immagini. Si tratta del nuovo titolo di Piccolo Game Studio, prodotto da Private Division: un'avventura a base platform in cui controlliamo un personaggio diverso dal solito.

"Esplora ogni angolo di un mondo surreale privo di umanità, e offri alla Terra una seconda opportunità in questa toccante storia di sacrificio e speranza", si legge nella sinossi ufficiale. "Gioca nei panni di Gaia, lo Spirito della vita, e attraversa un mondo astratto fatto di incredibili ambienti a piattaforma per salvare le anime di animali estinti."

"Rianima queste creature dopo aver scoperto la loro sorte: l'ultima balena arpionata, l'ultima aquila in gabbia, l'ultimo cervo abbattuto e tante altre. Sopravvivi agli incontri con i pericolosi Edaci ricoperti di petrolio che vagano per queste lande desolate alla ricerca di vita."

"In questo viaggio emozionante, ideato dai creatori dell'acclamato Arise: A Simple Story, solo tu puoi riportare la vita sul pianeta."