Scars Above: data di uscita annunciata ai The Game Awards 2022

I The Game Awards 2022 sono andati in onda e durante lo show c'è stato spazio per molti annunci. Uno di questi è stato Scars Above, che arriverà il 28 febbraio 2023.

Nel nostro provato di Scars Above vi abbiamo spiegato che "La prima ora di Scars Above ci ha mostrato un titolo che prende tanti elementi di gioco e li combina in un mix dinamico dove il gameplay sottende a una volontà narrativa importante e a un'ambientazione dark sci-fi di recente moda e di sicuro interesse. Le premesse per un buon titolo sembrano esserci, ma solo il tempo che ci separa dall'uscita finale prevista per inizio 2023 saprà darcene l'esito definitivo."

La descrizione ufficiale di Steam recita: "Un'enorme struttura aliena misteriosa appare nell'orbita terrestre lasciando tutto il mondo a bocca aperta; gli umani la chiamano "il Metaedro". La squadra della Spedizione di Contatto, Analisi e Ricerca (SCAR), composta da scienziati e ingegneri, viene mandata a investigare. Le cose non vanno come previsto e il Metaedro porta la squadra in un misterioso esopianeta dall'altra parte dello spazio. Vestirai i panni della dott.ssa Kate Ward, uno dei membri della SCAR, che si risveglia frastornata e sola in uno strano ambiente ostile. Con l'obiettivo di sopravvivere, partirai alla ricerca dei tuoi compagni di squadra tentando di svelare il mistero dietro ciò che vi è successo."

Vi ricordiamo anche che durante l'evento è stato annunciato che Returnal sarà presto disponibile anche su PC!