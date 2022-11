Scars Above: un altro assaggio del titolo Plaion al Lucca Comics & Games 2022

A qualche mese dal primo vero approccio, di cui potete trovare l'anteprima sulle nostre pagine, durante il Lucca Comics & Games 2022 abbiamo avuto modo di ri- provare Scars Above , grazie a una demo che ci ha condotto per le fasi iniziali dell'avventura e che ci ha potuto offrire un ulteriore punto di vista sul gioco.

Nella cornice di Gamescom 2022 avevamo scoperto Scars Above, nuovo titolo di Plaion sviluppato da Mad Head Games , posizionato sul mercato come action-adventure in terza persona con ambientazione sci-fi, fortemente votato allo shooting e alla sopravvivenza, oltre che ad atmosfere thriller e inquietanti. Ricordiamo che il titolo è atteso per PC, Xbox e PlayStation precedente generazione inclusa.

Ricapitolando

La dott.ssa Kate alle prese con i misteri di Scars Above

In Scars Above il rebus della trama si scrive a partire da un'enorme stazione aliena che inizia a orbitare nell'atmosfera terrestre. Viene battezzata Metaedro, ma di essa non si sa nulla e, per questo motivo, si decide di mandare una squadra di scienziati SCAR "Sentient Contact Assessment and Response team" sulla sua superficie per ottenere informazioni e indagare tutto ciò che con esso è approdato.

Non appena arrivati, un'apparizione si presenta agli occhi della protagonista, la dottoressa Kate Ward, comunicandole in maniera incessante che "tutti sono stati uccisi". "Tutti chi?", "Come?" ma soprattutto "Perché?", sono le domande che di lì a pochi attimi inizieranno a farsi largo nella nostra testa, soprattutto dopo essere caduti vittima del Metaedro, che ci scaraventerà su un altro pianeta, senza licenza di metafora.

Un viaggio alla scoperta del mistero che grava sull'umanità

Dopo il risveglio della protagonista, una scienziata fin troppo addestrata per gli scopi pacifici a cui era destinata, ci ritroveremo a fare i conti con uno scenario avverso ricco di pericoli e di nemici mostruosi pronti a divorarci, così come un universo a metà tra l'alieno e il tecnologico e manufatti antichi al limite del magico. Si direbbe non la migliore delle condizioni per il turismo interplanetario, ma che anticipa bene l'atmosfera dark sci-fi di Scars Above sempre più spaventosa e all'apparenza insondabile.