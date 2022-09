Scars Above: abbiamo provato un gioco che ricorda Returnal, ma ha tutt'altro ritmo

Ripercorrendo gli articoli già pubblicati sui giochi dell'ultima Gamescom, appare sempre più chiaro che la qualità media è stata piuttosto alta. Nonostante quelli visti e provati fossero in prevalenza prodotti dal budget ridotto, o forse proprio per questo, siamo stati testimoni di buone idee e ottime esecuzioni. Un po' in disparte, ma sicuramente tra i i giochi più interessanti, abbiamo provato Scars Above , ve lo ricordate? Venne presentato circa un anno fa come una delle punte di diamante dell'etichetta Prime Matter di Koch Media, che nel frattempo si è trasformata in Plaion. Scars Above spiccava per l'ambientazione enigmatica e per un gameplay che finalmente si discostava dai "souls-like" mostrati nello stesso evento. E proprio a Colonia, abbiamo avuto il nostro primo contatto reale col gioco in questione: 30 minuti in compagnia di un action game solido e affascinante.

Il mio nome è Kate

Scars Above: non sei un action se non hai de boss di fine area degni di questo nome...

In Scars Above il nostro personaggio non è un guerriero, bensì una scienziata di nome Kate che si ritrova imprigionata sullo stesso pianeta alieno nel quale era stata mandata per studiarne fauna e ritrovamenti archeologici. Inutile girarci attorno: ricorda Returnal. Ma l'esperienza di gioco ha tutt'altro ritmo in Scars Above, è più lenta e strategica del furioso gioco d'azione Housemarque, mentre la parte di analisi dell'ambiente è decisamente più elaborata e interessante. Studiare gli artefatti alieni e le strane quanto letali creature del pianeta è assolutamente indispensabile per proseguire nell'avventura, permettendoci di sbloccare monumenti checkpoint, attivare portali che ci porteranno in altre zone del pianeta e di attivare nuove modalità di fuoco che renderanno la vita più semplice durante gli inevitabili combattimenti.

Il sistema che regola punti di forza e punti deboli dei nemici sembra basarsi esclusivamente sugli attacchi e le difese elementali che sbloccheremo in modo rigidamente lineare, o almeno è così che il gioco si è presentato a noi nelle sue primissime battute. Le armi sono potenti e precise, se si colpisce con il proiettile giusto il danno è assicurato, bisogna però sapersi posizionare, mantenere il personaggio in movimento per avere la meglio contro il corazzato bestiario di Scars Above. I primi errori possono essere risolti con dei medikit di serie, ma perseverare non può che portare alla morte. Non è questa l'avventura che potrete giocare sovrappensiero.