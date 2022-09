Wanted: Dead, un lungo video di presentazione per il TGS 2022

Gli sviluppatori di Wanted: Dead hanno realizzato un lungo video di presentazione per il gioco in occasione del TGS 2022, condito da ampie sequenze di gameplay commentate dal team, per un totale di circa 40 minuti.

In uscita il 14 febbraio 2023, Wanted: Dead prova a mettere in campo un'esperienza action ultraviolenta e frenetica, per molti versi ispirata al classico Ninja Gaiden ma con diverse variazioni sul tema.

Com'è possibile vedere, infatti, la protagonista del gioco, Hannah Stone, capo della divisione Zombie Squad, è equipaggiata non solo con un'affilata katana ma anche con un set di devastanti armi da fuoco che le consentono di bersagliare gli avversari dalla distanza.

Wanted: Dead non si limiterà all'azione tradizionale, includendo nel proprio pacchetto anche svariati minigame, alcuni dei quali discretamente fuori di testa, per stemperare i toni e farci rifiatare fra una missione e l'altra.