Atomic Heart, nuovo trailer ai The Game Awards 2022

Atomic Heart è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer in occasione del pre-show dei The Game Awards 2022, mostrando un altro montaggio di scene di gameplay e d'intermezzo per questo immersive sim FPS sempre più interessante.

Il trailer gameplay "Arlekino", questo il nome del nuovo video pubblicato in occasione dei The Game Awards 2022, è un veloce montaggio di scene di gioco nel classico stile dei video promozionali di questo titolo Mundfish.

Anche in questo caso, il gioco stupisce per la particolarità della visione artistica e per la varietà di situazioni in cui sembra gettare il giocatore al suo interno.

Dopo aver visto il video su sistema di loot e progressione e il gameplay di 10 minuti con lo scontro con il boss Hedgie, torniamo dunque a una presentazione più generica in questo caso, ma sempre molto spettacolare.

Si tratta indubbiamente di un gioco molto interessante, che ha catturato l'attenzione fin dalla sua prima apparizione diverso tempo fa e potrà finalmente essere giocato in pieno dal 21 febbraio 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S anche direttamente nel catalogo di Xbox Game Pass al lancio.

Oltre alla Standard Edition, Atomic Heart sarà disponibile anche con una Premium Edition che conclude l'Atomic Pass insieme al gioco base, dunque un Season Pass che contiene contenuti aggiuntivi e, presumibilmente, le espansioni che verranno rilasciate per il gioco da Mundfish dopo il lancio, di cui attendiamo ulteriori dettagli.