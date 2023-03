ArcRunner: data d'uscita ufficiale svelata da un nuovo trailer

L'editore PQube ha pubblicato un nuovo trailer dell'action ArcRunner per annunciare la data d'uscita ufficiale: 27 aprile 2023. Il gioco sarà disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5.

Nel filmato possiamo vedere anche alcune sequenze di gameplay che fanno ben capire le atmosfere del video e come saranno gestiti alcuni aspetti del combattimento. Ma ora bando alla ciance e passiamo alle immagini in movimento:

Un meta-virus ha infettato KORE, l'IA della stazione spaziale di classe titano The Arc, attivando il protocollo ArcRunner. Il tuo compito è attraversare la stazione, sconfiggere i suoi guardiani, trovare KORE e ripristinarla. Qual è il problema? Ogni entità robotica su The Arc è contro di te e ti sta dando la caccia per impedirti di portare a termine la missione.

CHI SARAI?

Gioca nei panni di un grande agente tattico e seleziona il tuo nuovo corpo da androide cibernetico scegliendo uno di tre modelli. In base al tuo stile di gioco, potrai scegliere se essere un soldato, un ninja o un hacker e diventare un campione versatile del combattimento, un lottatore rapido e letale o uno specialista dell'infiltrazione e della riprogrammazione... La scelta è tua! Ogni personaggio ha una propria arma o abilità con dei vantaggi, dal martello energetico alla katana, all'attacco esplosivo con urto.

RACCOGLI LE TUE ARMI

Tieni gli occhi aperti per trovare nuove armi mentre ti muovi attraverso la stazione The Arc! Potrebbero lasciarle cadere i nemici o i boss, oppure potresti trovarle nelle casse di rifornimenti, come ricompensa per le sfide. Non ignorare le armi meno potenti, perché potrebbero conferirti un vantaggio tattico! Se vuoi comunque aumentare i danni inflitti dalle tue armi, usa i miglioramenti permanenti con i naniti e i potenziamenti per equipaggiare più armi o usare le mod!

PERFEZIONA IL TUO GIOCO

Aumenta le tue probabilità di sopravvivenza nella partita successiva selezionando i naniti ottenuti e usandoli per attivare potenti aggiornamenti di meta-progressione nella criocamera. Scegli tra una serie di miglioramenti per aumentare i danni e i PS, aggiungere slot per le mod delle armi e sconfiggere l'IA.

Usa l'Autodoc per equipaggiare potenziamenti per il tuo personaggio. Potrai scegliere tra quattro potenziamenti che influiranno sui danni e sugli effetti dell'arma, e aggiungeranno anche capacità di movimento e pistole aggiuntive! Ogni potenziamento può essere migliorato fino a 5 volte e ogni classe ha una serie di potenziamenti per il suo personaggio! Presto sarai inarrestabile!

INCREDIBILE GRAFICA CYBERPUNK 3D STILIZZATA

Per raggiungere KORE e sconfiggere l'IA, devi prima attraversare la stazione The Arc! Combatti attraversando le quattro zone di gioco principali, ognuna con sette livelli generati casualmente, da La Città, alla metropoli cyberpunk distopica degli sventurati, fino a Eden Heights, l'elegante zona dei ricchi. La struttura di ciascun livello è completamente casuale, quindi potrebbero comprendere non solo settori da diverse modalità di gioco, ma anche un settore con una Cassa sfida!

GIOCA CON UN AMICO... O DUE!

Perché affrontare KORE in solitaria quando puoi farti aiutare dai tuoi amici? Gioca ad ArcRunner online con massimo tre giocatori per sconfiggere insieme l'IA malvagia!