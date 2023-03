The Expanse: A Telltale Series, un nuovo trailer dal Future Games Show

Durante il corso del Future Games Show di primavera 2023, Telltale e Deck Nine hanno presentato un nuovo trailer di The Expanse: A Telltale Series, l'avventura narrativa basata sulla celebre serie TV di Amazon in arrivo durante il corso dell'estate con il primo episodio.

Il filmato mostra alcune sequenze di gameplay mentre i team di Telltale e Deck Nine ci parlando del lavoro dietro lo sviluppo del gioco. Apprendiamo che gli sviluppatori stanno lavorando a stretto contatto con la casa di produzione Alcon per garantire che The Expanse non solo sia fedele al materiale originale ma sia in grado anche di espandere il franchise, introducendo nuovi temi e situazioni.

Gli sviluppatori inoltre affermano che The Expanse si basa su scelte difficili e opinioni contrastanti e che il gioco farà leva su questi elementi. L'intento è quello di far sentire il giocatore come un personaggio dello show, dove sarà lui a fare delle scelte, vivendo con le conseguenze delle sue decisioni e vedere che impatto hanno sulla storia e i personaggi.

Il primo episodio di The Expanse: A Telltale Series sarà disponibile per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Switch e PC via Epic Games Store durante l'estate 2023.