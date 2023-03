Park Beyond: data di uscita e Beta Chiusa annunciati con il trailer del Future Game Show 2023

Il Future Game Show 2023 ci ha permesso di vedere un nuovo video di presentazione di Park Beyond, il nuovo gestionale a tema luna park per PC, PS5 e Xbox Series X|S. È anche possibile fare il preordine e ottenere accesso a una serie di bonus a tema Pac-Man. È stata confermata anche la data di uscita è il 16 giugno 2023. Sarà anche possibile richiedere l'accesso alla Beta chiusa che avrà luogo il 9 maggio 2023.

Park Beyond proporrà anche una deluxe edition con un DLC "Zombeyond", con contenuti esclusivi a tema non-morto. Potete vedere il trailer qui sotto.

Nel nostro provato vi abbiamo spiegato che "Sotto una veste colorata e folle, Park Beyond nasconde un motore gestionale decisamente spinto, eppure allo stesso tempo accessibile. Il titolo di Limbic Entertainment non edulcora la formula tipica del genere ma, al tempo stesso, non pretende nulla dal giocatore. Non è detto che tutti abbiano avuto esperienze con Theme Park, Planet Coaster o NoLimits e questo gli sviluppatori lo sanno: tale consapevolezza rende Park Beyond assolutamente apprezzabile da chiunque, dove chiaramente i veterani del genere dovranno fare i conti con il pizzico di follia in più rispetto alla formula tradizionale."

"Ciò che stupisce è il livello di dettaglio su cui il giocatore può agire, intervenendo su parametri di macro e micro gestione, in andata e ritorno senza soluzione di continuità. Ci sono alcuni elementi che andrebbero rifiniti prima dell'uscita, come le animazioni facciali dei personaggi e alcuni comandi rapidi, considerazione valida solo per chi gioca con mouse e tastiera visto che pad alla mano il gioco scorre piacevolmente (nei limiti di quanto si può ottenere giocando a un simulativo-gestionale da console). Ben riuscito, al momento, doppiaggio e localizzazione, entrambi interamente in italiano."