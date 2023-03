Shadow Gambit: The Cursed Crew, nuovo trailer per lo strategico stealth piratesco

In occasione del Future Games Show di primavera 2023 è tornato a mostrarsi anche Shadow Gambit: The Cursed Crew, il particolare strategico ad ambientazione piratesca che propone una profonda azione tattica con differenti personaggi.

Non c'è ancora una data d'uscita precisa, ma Shadow Gambit: The Cursed Crew è previsto arrivare nel corso del 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Si tratta di un gioco di strategia stealth ambientato in una versione alternativa dell'Età d'Oro della Pirateria.

In un mondo in cui la maledizione delle anime perdute infesta il misterioso arcipelago dei Caraibi Perduti, sotto il controllo delle terribili forze dell'Inquisizione, la piratessa Afia cerca le leggendarie perle nere per ridare vita al suo equipaggio maledetto.

Sono presenti otto compagni d'avventura, ognuno dotato di personalità peculiari e poteri soprannaturali unici. Con questi ci troviamo a lanciare alleati o nemici con il cannone magico di Gaelle, usare l'ancora dell'anima di Mr. Mercury per aprire portali magici o viaggiare nello spaziotempo per sferrare attacchi furtivi con la mitica spada di Afia, tanto per fare degli esempi.

In attesa di una data d'uscita più precisa, vediamo dunque questo nuovo trailer che mostra ulteriori sezioni di gameplay del gioco. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Shadow Gambit: The Cursed Crew.