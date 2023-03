The Axis Unseen, un gameplay trailer del survival horror dal Future Games Show

Tra i tanti giochi mostrati durante il Future Games Show di primavera 2023 c'è stato spazio anche per un nuovo gameplay trailer di The Axis Unseen, un survival a tinte horror ambientato in un mondo open world, realizzato da Nate Purkeypile, uno degli sviluppatori di Skyrim, Fallout e Starfield.

Come possiamo vedere nel filmato, nel gioco vestiremo i panni di un cacciatore che armato di arco dovrà eliminare delle creature misteriose, alcune raccapriccianti, utilizzando poteri sensoriali e frecce elementali.

The Axis Unseen presenta una peculiare colonna sonora, realizzata da Clifford Meyer, membro delle band post-metal ISIS e Red Sparowes. Si tratta di un mix tra heavy metal e strumenti primitivi, con la musica che si adatta in maniera dinamica in base a quello che accade nel gioco.

Leggiamo la sinossi:

"The Axis Unseen è un gioco horror heavy metal creato da uno degli sviluppatori di Skyrim e Fallout. Dai la caccia a mostri da incubo dell'antico folclore in un misterioso mondo aperto, impara a usare i loro superiori poteri sensoriali e scopri le frecce elementali. Ma fai attenzione: il cacciatore è anche la preda."

"Dai la caccia ai mostri del folclore. Segui le loro impronte e le loro tracce di sangue. Fai attenzione alla direzione in cui soffia il vento in modo che non possano avvertire il tuo odore. Migliora i tuoi sensi con i poteri delle creature. Rendi visibili gli odori. Percepisci il calore lasciato dalle tracce. Ammira colori che nessun uIl tuo arco e le tue frecce sono la tua salvezza."

"Migliora l'arco e scopri diverse tipologie di frecce, come quelle infuocate, eoliche o quelle che distorcono il tempo. Sperimenta tutti i diversi modi in cui le frecce possono interagire tra di loro: le frecce eoliche, per esempio, possono diffondere più rapidamente il fuoco.mano ha mai visto."

"Scopri che cosa è successo ai tuoi predecessori e quali segreti hanno svelato esaminando i loro diari e i loro disegni. Da dove viene questo mondo? Come farai a impedire alle creature di fuggire nel tuo mondo?"

The Axis Unseen sarà disponibile durante il corso del 2024. Per il momento l'unica piattaforma confermata è quella PC. A questo indirizzo trovate la pagina Steam.