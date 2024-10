The Axis Unseen è uno sparatutto in prima persona di caccia sviluppato da uno studio indie al suo primo titolo. Realizzato da Just Purkey Games, composto praticamente dal solo Nate Purkeypile, già artista su Skyrim e Fallout 3 e 4 , The Axis Unseen è innanzitutto intriso di primitiva tribalità. Siete discendenti di una generazione di cacciatori, ma non di animali come cervi o daini, bensì di creature malefiche e distorte.

Quando leggo di videogiochi "metallari", sento sempre un piccolo rigurgito interno. Sarà che ormai la mente va direttamente allo stracco metal, imbevuto di Djent e innaffiato da chitarre distorte ipersaturate, stile Doom Eternal. E invece, stavolta devo dire di essermi sbagliato. The Axis Unseen mi ha colto di sorpresa già dall'intro, insomma una scelta come In Fiction degli Isis mi ha fatto capire che qui il metal è interpretato in maniera ben diversa dal solito.

Un arco, una freccia e in tasca una canzone

Iniziando, non c'è molto che dovremo sapere: siamo discendenti di una generazione di cacciatori, è ora di andare incontro al proprio destino e abbracciare l'arco. Tranquilli che nel mondo di Axis Unseen non esistono creaturine indifese, queste mostruosità non hanno interesse a lasciarvi vivo quando le incontrerete. L'intera mitologia del gioco viene sviluppata attraverso il ritrovamento di diari sparsi nelle ambientazioni che esploreremo, ma attenzione a non perdervi nelle "letture maledette", perché si finirebbe facilmente a fare da cibo a qualche mostricino curioso.

Alcuni di questi mostri irsuti o legnosi urlano quando vi vedono, allertando gli altri, altre si terranno a distanza per attaccarvi, altri son talmente massicci da farvi scappare subito. Per difenderci abbiamo solo un arco e un piccolo pugnale. L'arco, per fortuna, ha una ricca selezione nella faretra, tra cui delle frecce incantate da lanciare non solo per vedere cosa si nasconde intorno a noi, ma anche per lasciare waypoint sul terreno. Avremo a disposizione anche una serie di magie, che ricordano quasi quelle classiche di Golden Axe, come una roccia che, dal nulla, schiaccierà chi abbiamo di fronte.

Il combattimento resta generalmente semplice: cercate di difendervi al meglio a distanza con le frecce e, nel momento in cui l'arco diventerà inutile, affidatevi alle magie e al pugnale per fare il resto del lavoro.

Sotto attacco da un gigante di legno

Per fortuna si possono recuperare frecce dai nemici caduti, e in più, proseguendo nell'esplorazione e cercando di non restarci secchi, è possibile sbloccare nuove magie e render più forte il personaggio. Questo può esser fatto al classico "sanctuary", un posto sicuro dove ritornerete tramite dei portali o dopo esser stati sconfitti.