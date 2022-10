Park Beyond: il provato del gestionale dedicato ai parchi a tema

Il genere dei gestionali porta con sé una storica tradizione di giochi dedicati ai parchi divertimento. Nel corso degli anni sono stati diversi titoli a succedersi, con picchi di qualità più o meno alti, proprio come le vertiginose vette delle montagne russe. L'ultimo arrivato in famiglia è Park Beyond, l'ultima opera di Limbic Entertainment , noto per la serie Tropico. Dopo diversi incontri con questo simulativo-gestionale, abbiamo recentemente avuto l'occasione di mettere sotto torchio Park Beyond per numerose ore, esplorando una build molto più densa di quella vista durante la Gamescom che ci ha permesso di avere un'idea assai più specifica del titolo.

Costruire le montagne russe

Nella prima missione di Park Beyond si impara a costruire le montagne russe

La build che Limbic e Bandai Namco hanno messo a disposizione durante l'evento era strutturata in tre parti, similmente a quanto accaduto durante i provati precedenti, composta rispettivamente dalla missione numero 1, dalla missione numero 2 e dalla modalità sandbox. Come abbiamo già riportato in passato, Park Beyond ha una vera e propria campagna: le missioni sono suddivise per tematica e introducono i giocatori sia alle parti più tecniche del gestionale che all'utilizzo dei fantasiosi strumenti di creazione. La prima missione è dedicata ai tool di costruzione delle montagne russe. Nell'incipit, Blaze, un ragazza decisamente sopra le righe, ci avvicina dopo aver riconosciuto nei nostri sketch un peculiare talento per la progettazione di attrazioni a tema, chiedendoci di dimostrare le nostre capacità progettando delle mastodontiche montagne russe che attraversano tutto il quartiere. La missione è scandita da numerosi obiettivi, che aggiungono man mano parametri di personalizzazione dei roller coaster.

Le montagne russe vengono costruite un segmento alla volta, piazzando in successione diversi nodi. Prima di chiudere un nodo e di creare così un segmento, dovremo personalizzare la rotaia, scegliendone altezza, inclinazione, imbardata in curva, asse di rotazione e tipologia di binario. Prestare attenzione alla tipologia di binari è essenziale, e la scelta varia tra l'impiego di una rotaia semplice o a trazione, dove la differenza è che la seconda è l'unica dotata di nastro a motore per la risalita dei treni. Per capire dov'è necessario collocare binari a trazione basta utilizzare il menù di riproduzione della corsa, posizionato sul lato destro dell'interfaccia di gioco, e simulare il percorso del vagone. Se il trenino dovesse incagliarsi, dovremo agire su uno o più nodi, per modificarne l'inerzia. Una volta terminate queste operazioni, si può ammirare il proprio lavoro facendo un giro in prima persona sul vagone di testa!

Il livello della prima missione è un ambiente urbano e la struttura del tutorial spinge il giocatore ad utilizzare i dislivelli di strade e palazzi, per alfabetizzarlo sulla fisica delle montagne russe. Nella missione vengono quindi aggiunti parametri sempre diversi e inediti, ma senza introdurre il giocatore a nozioni avanzate. Ad esempio, nella versione sandbox viene spiegato che per essere ritenute utilizzabili, le montagne russe devono anche passare i controlli di sicurezza, concetto che però non viene spiegato subito al giocatore, ma verrà riservato per le lezioni più avanzate. In tal senso il grado di progressione alle nozioni del gioco è graduale e ben ritmato, elemento che abbiamo apprezzato moltissimo.

Lo slogan di Park Beyond è sempre stato quello di porre come limite nella creazione del parco a tema solo la creatività dei giocatori. Ed effettivamente, per quanto riguarda la creazione degli ottovolanti, ci sono alcuni strumenti extra particolarmente fantasiosi che permettono di andare a arricchire e personalizzare l'attrazione. Il primo è il cannone, che spara da un punto A ad un punto B i vagoni della giostra senza utilizzare i binari. Il secondo, molto più realistico e decisamente meno pazzo, è la combo di molla e biforcazione. Far terminare un percorso con una molla farà schizzare il trenino delle montagne russe nel senso opposto, e la biforcazione permette di creare un secondo tracciato.

Nell'ultima fase di tutorial viene poi spiegato come, utilizzando uno speciale strumento, si possa costruire il binario delle montagne russe anche attraverso una parete rocciosa o addirittura un'intera montagna. Questa conoscenza diventa molto importante nella modalità sandbox, dove unendo questo strumento a quelli dei terreni si possono raggiungere risultati davvero stupefacenti.