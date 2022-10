Need for Speed Unbound, primo trailer del gameplay in arrivo domani

Il primo trailer del gameplay di Need for Speed Unbound verrà pubblicato domani, 11 ottobre, alle 17.00 ora italiana: lo ha annunciato Electronic Arts tramite il profilo social ufficiale del gioco.

In uscita il 2 dicembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Need for Speed Unbound riproporrà la formula classica della serie, con gare di velocità legittime alternate a frenetici inseguimenti con la polizia.

Com'è facile notare, visivamente il gioco si ispira alla street art e vanta dunque un design fumettoso, piuttosto originale se raffrontato ai precedenti episodi del franchise, che in generale puntavano su di un approccio realistico.

Domani alle 17.00 vedremo dunque in azione il nuovo episodio della serie EA sviluppato da Criterion, ma nell'attesa magari date un'occhiata al nostro speciale con le novità di Need for Speed Unbound.