Mercato PC: crollo del 15% nel terzo trimestre, il declino sembra inarrestabile

La compagnia di analisi IDC ha riportato un crollo del 15% del mercato PC nel terzo trimestre del 2022, per 74,3 milioni di unità. Si tratta dell'ennesimo risultato negativo per il settore, che viene da una lunga scia di risultati negativi.

Le quote del mercato PC nel terzo trimestre 2022

Stando a quanto riportato da IDC, la domanda è rimasta debole nonostante i tentativi fatti da Apple e altre compagnie di promuovere il settore e i loro prodotti. Negozi e catene hanno reagito al calo riducendo gli ordini, con l'unica eccezione di Apple, "poiché l'offerta del terzo trimestre è aumentata per compensare gli ordini persi derivanti dal blocco in Cina durante il secondo trimestre".

In generale, al domanda rimane superiore ai livelli pre-pandemia, ma il calo continuo inizia a pesare. Delle prime cinque compagnie, solo Apple ha venduto più unità dello stesso periodo dell'anno precedente. Lenovo rimane prima in ambito PC, con 16,9 milioni di unità vendute (22,7% di quota di mercato), ma facendo registrare comunque un calo del 16,1% anno su anno.

HP è in seconda posizione, con 12,7 milioni di unità vendute (17,1% del mercato, calo del 27,8% anno su anno), mentre Dell si trova in terza con 12 milioni di unità vendute, il 16,1% del mercato e un calo del 21,2% anno su anno. Apple è in quarta posizione con 10 milioni di unità vendute, il 13,5% del mercato e una crescita del 40,2% anno su anno per i motivi già espressi). Chiude ASUS con 5,5 milioni di unità vendute, il 7,5% del mercato e un calo del 7,8% anno su anno.