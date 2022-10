Diablo Immortal: alcuni clan sono tra i primi in classifica, pur senza giocare

Alcuni clan di Diablo Immortal si sono posizionati tra i primi dieci del torneo settimanale PVP tra clan, la Shadow War, pur non avendo giocato una singola partita. Evidentemente, o ce l'hanno fatta per intervento divino o il sistema di ranking del titolo di Blizzard ha qualcosa che non va.

Entrare nella top 10 non è solo un fatto di prestigio, ma determina anche quali Dark Clan parteciperanno nel Rite of Exile, lo scontro finale tra i clan. Come capirete, il fatto che alcune delle posizioni siano occupate da clan che non giocano, sta frustrando non poco i giocatori giocanti, che si sentono defraudati.

Un utente ha condiviso un'immagine nel subreddit di Diablo Immortal, per mostrare come tre clan inattivi abbiano raggiunto la top 10, a discapito di altri clan attivi, con 40-50 giocatori in azione. Dopo il post, sono arrivate le segnalazioni di altri utenti, che hanno denunciato situazioni simili su altri server, spiegando anche meglio il problema: "È successo anche sul nostro server. Il secondo clan più forte non è entrato nella top 10 perché si è scontrato tre volte con noi perdendo sempre in finale. Nel frattempo, due clan inattivi hanno raggiunto la top 10. È ridicolo."

La situazione è frustrante non solo per quelli che hanno perso la possibilità di partecipare al Rite of Exile, ma anche per quelli che sono stati ammessi. I clan che si troveranno ad affrontare gli inattivi vinceranno infatti automaticamente, progredendo senza sforzi lì dove altri si dovranno impegnare per raggiungere lo stesso risultato.

Uno dei giocatori coinvolti ha scritto in merito: "Non riesco a spiegarmi perché qualcuno possa progettare un gioco con un sistema che funziona in questo modo." In effetti è un bel mistero. Speriamo che con Diablo IV le cose funzionino diversamente.