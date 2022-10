Fallout: video celebrativo racconta come fu concepito il primo capitolo

In occasione dei venticinque anni del franchise, Bethesda ha pubblicato un video celebrativo in cui gli autori del primo Fallout raccontano come fu concepito il gioco, e con esso l'intero franchise. Stiamo parlando di Feargus Urquhart, Tim Cain e Leonard Boyarski dell'allora Black Isle Studios.

L'idea principale fu quella di realizzare un gioco di ruolo in cui i giocatori avessero moltissimo libertà di scelta, quindi fu fatta la scelta stilistica di realizzare un mondo durissimo, ma permeato di una forte ironia (rintracciabile in molti dei filmati). Da lì venne fuori il 1950 futuristico distrutto dallo scoppio delle bombe atomiche, da cui derivarono tutte le altre idee, compresi i robot e le varie fazioni in campo.

Insomma, se siete fan dei Fallout sicuramente sarete curiosi di sapere come nacque la serie e perché furono fatte certe scelte, in attesa di quel Fallout 5 di cui si è iniziato a parlare, ma che vedremo sul mercato tra molti anni, considerando che Bethesda deve prima lanciare Starfield, previsto per il 2023, e The Elder Scrolls VI, che non ha ancora nemmeno un nome ufficiale definitivo, almeno per il pubblico.