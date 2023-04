The Murder of Sonic the Hedgehog supera 1 milione di download su Steam, è un successo

Sembra proprio che Sega sia riuscita a mettere insieme un pesce d'aprile su Sonic in grado di ottenere maggiore successo dei giochi veri e propri della serie, visto che The Murder of Sonic the Hedgehog ha già raggiunto 1 milione di download e continua a ottenere grandi consensi dai giocatori.

Come abbiamo riferito nei giorni scorsi, The Murder of Sonic the Hedgehog sembra essere uno scherzo ma è in verità un vero e proprio gioco a sé stante: si tratta di un'avventura in stile visual novel in stile "giallo", nel quale dobbiamo indagare sul misterioso omicidio di Sonic nell'apparentemente tranquillo contesto del Mirage Express.



Il gioco è stato distribuito gratuitamente e ovviamente anche questo ha favorito la sua diffusione, ma la risposta dei giocatori è risultata positiva anche in base alle valutazioni: The Murder of Sonic the Hedgehog ha una valutazione "Estremamente positiva" su oltre 11.000 recensioni degli utenti, con il 98% di valutazioni positive.

Secondo quanto riferito dalla social media manager di Sega of America, Katie Chrzanowski, il titolo in questione si trova alla posizione 61 tra i giochi dalle valutazioni migliori di tutti i tempi su Steam, dunque un successo veramente notevole che sembra rappresentare anche un ulteriore rilancio per la serie Sonic, dopo il comunque buono Sonic Frontiers.