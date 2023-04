Final Fantasy Pixel Remaster, data d'uscita su PS4 e Nintendo Switch per la serie

Square Enix ha infine annunciato la data d'uscita di Final Fantasy Pixel Remaster, la serie di riedizioni degli storici capitoli della serie, anche in versione PS4 e Nintendo Switch, con arrivo previsto per il 19 aprile 2023 su tali console.

Come dimostra anche il nuovo trailer di presentazione pubblicato in occasione dell'annuncio della data d'uscita, la serie di Final Fantasy Pixel Remaster è composta da delle edizioni rimasterizzate dei capitoli classici della storica serie Square Enix, con alcuni miglioramenti applicati ma volti a non modificare più di tanto il loro aspetto.

L'idea è dunque di fornire una versione aggiornata di questi classici ma lasciandone intatto il fascino tipico.

Si tratta dei remake dei primi 6 capitoli di Final Fantasy, contenente adattamenti grafici per incrementare la risoluzione e migliorare la visualizzazione su display moderni e versioni riarrangiate delle colonne sonore di Nobuo Uematsu, oltre a miglioramenti nell'interfaccia, funzionalità auto-battle e altro.

I giocatori possono selezionare se utilizzare la colonna sonora modificata o l'originale e possono anche attivare o meno il combattimento automatico e gli incontri casuali, oltre anche ad alcuni elementi che possono facilitare l'accessibilità ai giochi.

L'uscita è dunque fissata per il 19 aprile 2023, con la possibilità di acquistare tutti e sei i capitoli in un unico budle oppure singolarmente, a partire da tale data.