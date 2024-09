Final Fantasy Pixel Remaster Collection arriva su Xbox Series X|S

Confermando le indiscrezioni spuntate in rete nelle scorse settimane, in occasione dell'Xbox Tokyo Game Show 2024 Broadcast è stata annunciata la Final Fantasy Pixel Remastered Collection per Xbox Series X|S, offrendo dunque anche agli utenti verdecrociati la possibilità di giocare o rigiocare i primi indimenticabili capitoli della longeva serie di Square Enix.

Cos'è la Final Fantasy Pixel Remaster Collection

Per chi non lo sapesse, la Pixel Remaster Collection è una raccolta che include i Final Fantasy dall'1 al 6 in versione rimasterizzata, con ogni gioco che vanta una grafica in pixel art aggiornata e pensata per adattarsi alle risoluzioni degli schermi moderni e una colonna sonora riarrangiata sotto la supervisione del maestro Nobuo Uematsu.

Sono state aggiunte anche alcune funzionalità extra, come la possibilità di disattivare gli scontri casuali, aumentare i punti esperienza guadagnati in combattimento. Non mancano anche degli extra, rappresentati da un bestiario, una galleria di immagini e un lettore musicale. Troviamo anche un'interfaccia modernizzata e opzioni per battaglie automatiche.

La raccolta è già disponibile da tempo su PC Steam, Nintendo Switch e PS4. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Final Fantasy Pixel Remaster Collection.