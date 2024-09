Indiana Jones e l'Antico Cerchio è stato presentato al TGS 2024 con un nuovo video diario

Per l'occasione, vediamo un nuovo montaggio di scene in gran parte già viste, ma ci sono anche alcune prospettive nuove, con il gioco che risulta sempre più interessante.

Il game director Jerk Gustafsson il creative director Axel Torvenius hanno presentato Indiana Jones e l'Antico Cerchio al pubblico nipponico, riferendo quanto già noto, sostanzialmente: il gioco è un action adventure che alterna visuale in prima e in terza persona, incentrato su una nuova storia originale per il celebre personaggio creato da George Lucas e Steven Spielberg.

Durante la conferenza Xbox al Tokyo Game Show 2024 non poteva certo mancare Indiana Jones e l'Antico Cerchio , e infatti il gioco è stato presentato da MachineGames anche in questa occasione, con un video diario che contiene anche qualche sparuta scena inedita .

Tutti pronti per l'uscita

Indiana Jones e l'Antico Cerchio sarà disponibile dal 6 dicembre 2024 su PC e Xbox Series X|S, mentre nella primavera del 2025 arriverà anche su PS5.

Verrà lanciato ovviamente al day one nel catalogo di Xbox Game Pass, trattandosi di un titolo first party.

Nel frattempo, abbiamo saputo che il gioco è stato concepito come erede spirituale del punta e clicca Fate of Atlantis, cosa che farà sicuramente felici i molti appassionati del vecchio titolo LucasArts, anche se ovviamente qui gli enigmi si alternano a fasi decisamente più d'azione.

In effetti, Indiana Jones e l'antico Cerchio avrà varie armi da fuoco, ma vi verrà voglia di non usarle, in quanto il suo gameplay è strutturato molto come un'avventura, che offre diversi approcci ad ogni situazione.