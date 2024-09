Indiana Jones e l'antico Cerchio è stato concepito come erede spirituale del punta e clicca Fate of Atlantis

Alla base della prossima avventura dell'archeologo più famoso del mondo c'è infatti l'idea di limitare quanto più possibile gli scontri al fuoco e incoraggiare i giocatori a usare la testa per "pensare, scoprire e mettere insieme gli indizi" , avvicinandosi più allo stile di un'avventura vecchio stile che a un frenetico sparatutto in prima persona.

Stando alle dichiarazioni rilasciate da Craig Derrick, executive producer di Lucasfilm Games, Indiana Jones e l'antico Cerchio è stato concepito come una sorta di successore spirituale dell'avventura punta e clicca Indiana Jones and the Fate of Atlantis , uscito nell'ormai lontanissimo 1992.

Le parole dell'executive producer di Lucasfilm Games

"Dalla scoperta e dalle indagini dietro al mistero centrale della storia, all'affrontare situazioni uniche lungo il percorso e a superare in astuzia le trappole progettate per tenere nascosti i segreti del mondo, volevamo che il giocatore si concentrasse soprattutto sull'uso del cervello prima che dei muscoli, anche se prendere a pugni i cattivi è molto divertente. ", ha detto Derrick.

Uno scatto da Indiana Jones and the Fate of Atlantis

"Per molti versi, abbiamo immaginato questo gioco come un successore spirituale di Indiana Jones and the Fate of Atlantis e di altri classici giochi di avventura. Si tratta di pensare, scoprire, rintracciare indizi e a volte anche un po' di fortuna per superare le varie trappole, tombe e minacce che si incontrano, il tutto catturando quell'atmosfera sopra le righe che definisce un'avventura di Indiana Jones".

Le parole di Derrick trovano conferma nelle recenti dichiarazioni del direttore creativo Axel Trovenius, che ha spiegato che l'Antico Cerchio non incoraggia l'uso delle armi da fuoco per affrontare i nemici, con la via principale che è sempre quella di usare l'ingegno e la frusta.

Vi ricordiamo che Indiana Jones e l'antico Cerchio sarà disponibile su PC, Xbox Series X|S e Game Pass a partire dal 9 dicembre. È in programma anche la versione PS5, con il lancio previsto durante la primavera del prossimo anno.