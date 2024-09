Project Zero/Fatal Frame e Makoto Shibata: una falsa vera storia di fantasmi

Makoto Shibata li sente lì fuori, rumorosi come lo sono ogni notte. Cantano, danzano, sfilano in processione. I fantasmi camminano lungo le strade della città in cui vive, nella prefettura di Ishikawa. Vanno verso il tempio. La casa dei suoi genitori si trova proprio al crocevia, è un passaggio obbligato. Makoto, che è appena un ragazzino, è troppo spaventato per guardare fuori dalla finestra, quindi corre nel suo lettino e si tira le coperte fin sopra la testa, battendo i denti per la paura e sperando che quella processione di spiriti passi in fretta. E che lo lasci in pace. Non sa bene con cosa abbia a che fare, ma è sicuro di essere l'unico in famiglia a riuscire a vederli e a sentirli. Sa che se mai dovesse incrociare lo sguardo con uno di quegli esseri, la sua anima sarebbe condannata.

Ma la curiosità è troppa. E sebbene Makoto sia terrorizzato, è pur sempre un ragazzino cresciuto in Giappone nel pieno del boom dell'occulto. Dopo la pubblicazione nel 1973 di Le Profezie di Nostradamus di Tsutomu Goto, un'ondata di fervore mistico ha investito il Paese negli anni '70 e '80, allevando una generazione di appassionati di fantasmi e UFO. Con un po' di fantasia, Makoto Shibata escogita un piano. Qualche tempo prima, suo padre gli ha regalato una vecchia macchina fotografica. È rotta, ma Makoto non vuole scattare foto. Non è mica ingenuo: lo sa che i fantasmi non compaiono su pellicola. Però, forse, guardandoli attraverso l'obiettivo, potrà osservarli pur mantenendo un distacco col mondo dei morti. Così, una sera prende coraggio e, con le mani che tremano, si affaccia alla finestra. Con un solo occhio aperto guarda attraverso il mirino della macchina fotografica.

Non vede nulla, ma non può immaginare che quell'esperienza da incubo gli sarà utile una ventina di anni più tardi, quando dovrà realizzare il suo videogioco horror: Project Zero.