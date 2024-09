Il prossimo Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto ha come protagonista uno starter di Bianco e Nero

Proseguono gli eventi Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto, con il prossimo appuntamento fissato per questa settimana che avrà come protagonista un esemplare unico di Serperior, l'ultimo stadio evolutivo di Snivy, lo starter di Tipo Erba dei giochi Pokémon di quinta generazione.

Questo Raid Teracristal si svolgerà tra venerdì 20 e domenica 22 settembre e verrà ripetuto una settimana dopo, precisamente tra il 27 e il 29 settembre. Come da prassi, il Pokémon apparirà nei raid di livello 7 e avrà l'Emblema della Forza Assoluta. Il Serperior in questione avrà il teratipo fisso Erba e sarà possibile catturarne un solo esemplare per file di gioco, ma potrete continuare ad affrontare questo raid tutte le volte che vorrete per ottenere le altre ricompense in palio.