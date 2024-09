Alan Wake 2 sarà ottimizzato per PS5 Pro, conferma Remedy Entertainment

"Ogni tanto si parla dei giochi di Remedy Entertainment e della questione della risoluzione", ha scritto Puha. "Sono convinto che la qualità dell'immagine conti più della risoluzione , ma con questo non intendo confermare interventi specifici."

Alan Wake 2 sarà ottimizzato per PS5 Pro : lo ha confermato Thomas Puha, responsabile delle comunicazioni presso Remedy Entertainment, aggiungendo che nelle prossime settimane ci sarà l'annuncio ufficiale accompagnato da materiali che mostreranno i miglioramenti.

Miglioramenti importanti

Se ricordate, l'analisi tecnica di Alan Wake 2 realizzata da Digital Foundry spendeva parole estremamente positive nei confronti dell'atteso sequel, pur mettendo in evidenza i compromessi a cui è stato necessario scendere per far girare il gioco su PS5.

Nella modalità qualità a 30 fps, infatti, Alan Wake 2 utilizza attualmente su PS5 la tecnologia di upscaling FSR 2 per raggiungere un output di 4K ma partendo da una risoluzione effettiva di appena 1272p, che diventano 872p nella modalità prestazioni a 60 fps.

È chiaro dunque che su PS5 Pro il gioco potrebbe puntare a numeri sostanzialmente migliori, specie in combinazione con la PlayStation Spectral Super Resolution. Considerando anche le parole di Puha, potremmo trovarci di fronte a una risoluzione simile a quella della modalità qualità ma con 60 fotogrammi costanti, effetti potenziati e un upscaling di qualità superiore.