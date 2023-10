Alan Wake 2 alza di nuovo l'asticella, nella video analisi di Digital Foundry

Il tutto a tratti può sembrare "un film in computer grafica", sostiene DF: problemi grafici come pop-in e cose simili sono minimi ed è notevole anche la resa della vegetazione negli esterni.

In generale, la qualità e la costanza di questa in termini grafici è davvero notevole. Il sistema di illuminazione è precalcolato con nu sistema di global illumination che utilizza SSAO, che sostiene la scena in maniera egregia, mentre nel video si loda anche la qualità nella resa dei materiali.

Le due modalità grafiche

Su console non è presente il ray tracing per i riflessi che è invece visibile su PC, purché ovviamente si abbia un'adeguata configurazione, tuttavia la versione console non appare molto distante da quella PC, che in linea di massima può raggiungere risultati più alti.

Nella modalità qualità grafica il gioco utilizza FSR2 che parte da 1272p e va in upscale a 4K, mentre in modalità performance su console si parte da 872p e si arriva a 1440p, sempre attraverso FSR2, con la differenza maggiormente visibile tra le due modalità che risiede nella densità della vegetazione.

In modalità qualità grafica il target dei 30 fps viene sostenuto in maniera piuttosto consistente ma con sporadici cali, così come la modalità performance a 60 fps, che funziona meglio negli scenari al chiuso in termini di stabilità.

Vi ricordiamo anche la nostra recensione di Alan Wake 2 andata in scena proprio nelle ore scorse.