Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, nuove immagini per il remake del gioco Konami

Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo inoltre anche all' approfondimento su Metal Gear Solid Delta: Snake Eater pubblicato oggi.

Naked Snake in Unreal Engine 5

Bisogna tenere conto che lo sviluppo è probabilmente ancora in fase preliminare e lo dimostra il fatto che, al momento, i materiali mostrati non sembrano avere a che fare con un gioco veramente completo e definito nella sua forma.

Si tratta comunque di far capire quale sia l'indirizzo del progetto e i nuovi livelli qualitativi che è possibile raggiungere con l'impiego di Unreal Engine 5 come base tecnologica per questo remake, mentre per tutto il resto si tratta semplicemente di riprendere l'ottima base fornita dall'originale.

Non ci sono ancora tempistiche d'uscita ma è probabile che ci sia ancora un bel po' da attendere prima di poter vedere Metal Gear Solid Delta: Snake Eater in forma completa su PC, PS5 e Xbox Series X|S.