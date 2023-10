Apple dice carbon neutrality, l'Europa lo chiama greenwashing

Nell'ambito del recente evento Wonderlust, Apple si è spesa nella presentazione sia dei nuovi prodotti che delle sue presunte e radicali intenzioni in favore dell'ambiente.

Le parole dello scorso settembre in merito al raggiungimento della carbon neutrality per il primo dispositivo dell'azienda, al momento risuonano alquanto opache. L'affermazione si riferiva in particolare ai nuovi Apple Watch Series 9 ed Ultra 2 e al cinturino FineWoven che sostituisce i precedenti in pelle, un cambiamento ritenuto dalla casa produttrice un grande passo avanti nella riduzione delle emissioni. Il principale gruppo di consumatori europei, noto come European Consumer Organisation (BEUC), mette ora in discussione le iniziative ecologiche dell'azienda, ponendo in forte dubbio le continue dichiarazioni del colosso di Cupertino riguardo l'azzeramento dell'impatto ambientale dei suoi prodotti entro il 2030.

L'accusa dei consumatori Carbon Neutral potrebbe scomparire definitivamente dai prodotti a marchio Apple, per quanto riguarda l'Europa L'organo di tutela dei consumatori ha sottolineato come le dichiarazioni di Apple sulla carbon neutrality siano fuorvianti poiché basate sull'acquisto di crediti di carbonio, che non rappresentano una soluzione sostenibile al problema del cambiamento climatico. Monique Goyens, capo dell'associazione, ha dichiarato al Financial Times che tali affermazioni sono scientificamente inesatte e traggono in inganno i consumatori.

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno successivamente concordato di vietare il marketing che fa uso di parole chiave legate al greenwashing, bandendo Apple da termini come "ecologico" e "climaticamente neutro". Ursula Pachl, vice direttore generale della BEUC, è intervenuta rincarando le accuse sulla "carbon neutrality" che sarebbe un semplice slogan per fare greenwashing, una cortina fumogena da parte delle aziende per manipolare l'idea che stiano adottando misure serie per ridurre l'impatto climatico.