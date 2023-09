Apple Watch Series 9 annunciato ufficialmente, ecco tutte le novità

Apple Watch Series 9 è stato annunciato ufficialmente nel corso dell'evento Apple di questa sera. Come da aspettative, ci sono diverse novità rispetto al precedente modello, a cominciare dalla colorazione Rose Gold mostrata nel primo video del dispositivo.

Sotto la scocca troviamo stavolta un chip S9, il più potente di sempre per Apple Watch, capace di garantire prestazioni grafiche più veloci del 30% e un Neural Engine che funziona al doppio della velocità di prima e consente di attivare Siri Offline.

Come suggerisce il nome, si tratta di una versione offline del celebre assistente virtuale, che verrà introdotta entro la fine dell'anno a cominciare dalla lingua inglese. Fra le altre novità si è parlato di NameDrop per la condivisione dei contatti e Precision Finding per l'individuazione di oggetti smarriti eventualmente muniti di AirTag.

Apple Watch Series 9, le caratteristiche

Il display Retina di Apple Watch Series 9 vanterà una luminosità pari a 2000 nits e può ridurla fino a un solo nits al fine di ottimizzare il consumo della batteria. Le colorazioni disponibili saranno infine Rose Gold, Silver, Dark Blue e Red.

La novità più interessante è tuttavia il Double Tap: il dispositivo rileva quando mettiamo rapidamente a contatto due volte indice e pollice, consentendoci di rispondere alle chiamate anche quando abbiamo l'altra mano occupata.

Apple Watch Series 9 sarà disponibile dal 22 settembre a partire da 399 dollari, ordinabile da oggi negli USA.