Fate/Grand Order con 7 miliardi di dollari di ricavi è il gioco di maggior successo di Sony

I numeri di Fate/Grand Order

Come rilevato da Sensor Tower, l'81,1% dei ricavi di Fate/Grand Order provengono dal Giappone, seguito dalla Cina (8,1%) e dagli Stati Uniti (5,8%). In effetti il gioco è poco conosciuto dalle nostre parti.

Solo ad agosto 2021 Fate/Grand Order era comparso nella classifica dei dieci giochi mobile che hanno prodotto più ricavi di sempre, con 5,4 miliardi di dollari. Ciò significa che nel frattempo ha generato altri 1,6 miliardi di dollari di ricavi.

Il numero di download complessivo non è stato svelato, ma stando ai dati forniti, da gennaio a luglio 2023 il 58% dei download è arrivato da fonti organiche, il 22% dalle pubblicità e il 20% dai browser.

Per l'ottavo anniversario del gioco, Aniplex ha tenuto un evento speciale che ha permesso a Fate/Grand Order di essere il primo gioco per ricavi dell'App Store giapponese per otto giorni di seguito. Dal 30 luglio al 15 agosto 2023, solo in Giappone Fate/Grand Order ha prodotto 40 milioni di dollari di ricavi. Per confronto, nello stesso periodo One Piece Treasure Cruise, il secondo in classifica, ha prodotto 13 milioni di dollari di ricavi.

La demografia di Fate/Grand Order vede il 38% di giocatori nella fascia d'età 25-34 e il 29% in quella 18-24. Anche il coinvolgimento è elevatissimo, con il 5% dei giocatori che passa almeno dieci ore a settimana nel gioco e il 24% tra 1 e 10 ore.