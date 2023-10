Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, primo video in-engine mostrato durante l'evento Xbox

In occasione dell'evento Xbox Partner Preview è stato mostrato il primo video in-engine di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater , il remake realizzato con Unreal Engine 5 del terzo capitolo della serie ideata da Hideo Kojima.

Il video

Come potete vedere, c'è una abisso tra la grafica di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e il gioco originale, nonostante i luoghi del gioco sembrino aver mantenuto lo stesso design. Del resto è già emerso che il team di sviluppo è rimasto molto fedele all'originale per quel che riguarda la trama e gli aspetti più importanti del gameplay.

Per il resto vi ricordiamo che Metal Gear Solid Delta: Snake Eater non ha ancora una data d'uscita. Chissà se l'inclusione nell'evento di Microsoft implichi un lancio al day one su Game Pass...

Pe ril resto vi ricordiamo che è in sviluppo per PC, Xbox Series X/S e PS5. Recentemente è stata pubblicata la raccolta dei primi cinque giochi della serie Metal Gear in versione originale, di cui potete leggere la recensione.