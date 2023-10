Still Wakes the Deep, periodo di uscita e gameplay trailer dall'Xbox Partner Preview

Durante l'Xbox Partner Preview abbiamo potuto rivedere Still Wakes the Deep , il survival horror di The Chinese Room ambientato in mezzo al mare della Scozia. Per l'occasione è stato mostrato un nuovo gameplay trailer ricco di suspence ed è stato svelato il periodo di uscita, fissato ai primi mesi del 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Un survival horror nel mezzo del mare scozzese

Still Wakes the Deep è un survival horror in prima persona ambientato nel 1975, su una piattaforma petrolifera al largo della costa scozzese, dove un disastro ha scatenato un orrore ultraterreno che minaccia la vita dell'equipaggio. Il giocatore dovrà esplorare la piattaforma in rovina, cercare di salvare i suoi compagni e affrontare una creatura spaventosa e implacabile.

