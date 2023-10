Like a Dragon: Infinite Wealth, la folle DonDoko Island nel trailer della Xbox Partner Preview

In uscita su PC, PlayStation e Xbox il 26 gennaio, Like a Dragon: Infinite Wealth includerà il minigame Crazy Eats , una variazione sul tema di Crazy Taxi in cui Ichiban deve consegnare rapidamente del cibo da asporto nelle vesti di rider, ma qui si va ben oltre.

Il nuovo trailer di Like a Dragon: Infinite Wealth , mostrato in occasione della Xbox Partner Preview, presenta la DonDoko Island e le numerose attività con cui potremo cimentarci all'interno del gioco: un vero e proprio marchio di fabbrica per la serie SEGA.

Un atteso ritorno

Sebbene manchino pochi giorni all'uscita di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, sono tre anni che i fan della serie attendono di potersi cimentare nuovamente con le meccaniche RPG introdotte in Yakuza: Like a Dragon.

Da questo punto di vista, il nuovo episodio proverà ad arricchire e migliorare il già apprezzato sistema di combattimento a turni visto al debutto di Ichiban Kasuga, anche tramite l'introduzione di tanti nuovi mestieri per i personaggi.