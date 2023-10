Nuovo Echo Show 8 (3ª gen., modello 2023) ora disponibile su Amazon Italia: vediamo il prezzo

Amazon Italia ha reso disponibile quest'oggi il Nuovo Echo Show 8 (3ª gen., modello 2023). Il prezzo è 169.99€ ed è disponibile in Nero Antracite (spedizione immediata) e Bianco ghiaccio (spedizione 3-6 mesi). Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Nuovo Echo Show 8 dispone di uno schermo touch intelligente HD da 8 pollici con audio spaziale e supporta l'interazione con le funzioni della casa intelligente. Dispone anche di una videocamera per eseguire videochiamate. Permette di usare anche app video come Prime Video, Netflix e non solo.

Dispone anche di diversi opzioni per tutelare la privacy, compreso un pulsante per disattivare i microfoni e un copri-telecamera integrato. Nuovo Echo Show 8 è realizzato con il 29% di materiali riciclati.