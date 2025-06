Still Wakes the Deep si espande con il DLC "Siren's Rest", annunciato con un trailer da horror abissale

L'ottima avventura horror Still Wakes the Deep si espande con un nuovo DLC della storia chiamato "Siren's Rest" , che aggiunge una nuova parte inedita di racconto, annunciato con un trailer dai toni decisamente inquietanti che ci riporta nell'orrore degli abissi marini.

Una nuova storia, dieci anni dopo l'originale

Siren's Rest è dunque una vera e propria espansione di Still Wakes the Deep, che amplia e arricchisce la narrazione originale con una nuova parte della storia, destinata a mettere in luce una linea narrativa collegata a quella principale ma ambientata dieci anni dopo, con aspetti differenti dell'incubo in cui si trova il protagonista nella parte originale.

In base a quanto riferito, Siren's Rest aggiunge circa 1,5 ore di gioco, che considerando la struttura sono un ampliamento di una certa importanza rispetto alla storia principale, proponendo anche alcune situazioni nuove.

L'ambientazione si sposta 10 anni avanti, nel 1986: la piattaforma Beira D è ormai una sorta di tomba d'acciaio scricchiolante, precipitata nelle profondità del mare del nord. Cosa sia accaduto veramente in quel giorno di dicembre del 1975, quando l'incubo è esploso a bordo, è rimasto un mistero per la gente sulla costa, visto che le comunicazioni si sono totalmente interrotte.

Il nuovo protagonista è Mhairi, e fa parte di una spedizione di sommozzatori incaricata di fare luce su cosa sia accaduto sulla Beira D, esplorandone il relitto sul fondale marino. Cosa potrebbe mai andare storto?

Non abbiamo notizie recenti sulle vendite ma, a breve distanza dal lancio, Still Wakes the Deep sembrava essere andato bene su tutte le piattaforme.