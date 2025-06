Stando all'ultimo rapporto finanziario pubblicato dalla casa giapponese, PlayStation 5 è la console Sony più redditizia di sempre, capace di produrre incassi per 136 miliardi di dollari negli ultimi cinque anni, laddove a PS4 ne sono serviti sette per totalizzare 107 miliardi.

Sul piano dei profitti effettivi, PS5 ha generato 13 miliardi di dollari di entrate operative, segnando un margine di guadagno pari a circa il 9,5% rispetto al prezzo di vendita della console. Anche in questo caso si tratta di numeri migliori rispetto a quelli di PS4, che si è fermata a 9 miliardi di dollari.

Il margine sulle precedenti generazioni è ancora più ampio, come rivela il grafico che potete vedere in calce: PS3 ha prodotto incassi per 71 miliardi di dollari ma profitti per -4 miliardi (sì, negativi), PS2 ha totalizzato incassi per 44 miliardi e profitti per 2 miliardi, e infine l'originale PlayStation ha incassato 24 miliardi con 3 miliardi di profitti.

Ovviamente il prezzo più alto di PS5 ha avuto un ruolo nella determinazione di queste cifre, ma non è stata l'unica variabile, se consideriamo che PS3 al lancio nel 2006/2007 costava ben 599€ e proprio questo aspetto ne ha minato la competitività rispetto alla ben più economica Xbox 360.