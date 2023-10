iPhone 15 Pro Max torna disponibile su Amazon Italia dopo un mese, ma le scorte non dureranno molto

Apple iPhone 15 Pro Max da 256 GB torna a disposizione su Amazon Italia, in colore Titanio naturale, Titanio blu e Titanio nero. Questi modelli sono disponibili in quantità limitatissima e sono stati in vendita per poche ore il 22 e 23 settembre 2023, su Amazon Italia. Se siete interessati a questo modello, vi suggeriamo di acquistarlo subito e non attendere. Li potete trovare a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Il prezzo attuale è quello ufficiale dell'Apple iPhone 15 Pro Max da 256 GB. Il modello Titanio naturale sarà spedito tra uno o due giorni se fate l'ordine ora, mentre gli altri colori hanno disponibilità immediata. Tutti i modello sono venduti e spediti da Amazon Italia.

iPhone 15 Pro Max propone un display Super Retina XDR da 6,7 pollici con ProMotion e refresh rate fino a 120 Hz. Supporta la Dynamic Island, che mostra avvisi e attività in tempo reale. Dispone poi di una CPU di alto livello con chip A17 Pro che promette massima efficienza. La batteria inoltre promette una carica per tutta la giornata. Ricordiamo inoltre che iPhone 15 Pro Max utilizza il connettore USB-C (il cavo è incluso con lo smartphone), quindi i vecchi cavi Lighting non sono più compatibili.