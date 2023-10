Epic Games Store svela i due giochi gratis del 2 novembre 2023

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, il protagonista

Si tratta di due titoli molto differenti per genere e ambientazioni, ma ugualmente interessanti. F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch è sviluppato dal team cinese TiGames, che ha convinto un po' tutti con il suo gioco d'esordio sul mercato globale. Si tratta di un metroivania solido, sebbene non propriamente innovativo o eccellente in qualche aspetto particolare. Quello che colpisce in particolare è lo strano mondo costruito per mettere in scena l'avventura del coniglio antropomorfo Rayton, che riguarda animali combattenti e un mondo dilaniato da una lunga guerra, alle prese con scontri intestini tra la Legione Robotica, la Resistenza e la Banda di Ratti.

Questa caratterizzazione riesce a dare una spiccata identità a F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, almeno sul fronte narrativo ed estetico, mentre il gameplay ben rifinito delinea un gioco costruito con grande equilibrio, in grado di appassionare sia i fan dei metroidvania che i giocatori alla ricerca di un action dall'aspetto peculiare.