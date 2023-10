Epic Games Store: i giochi gratis del 26 ottobre 2023 sono disponibili, link al download

Come ogni giovedì è di nuovo il momento di vedere quali sono i giochi gratis dell'Epic Games Store. Come annunciato la scorsa settimana, i due titoli gratuiti del 26 ottobre 2023 che potete reclamare da ora sono: Tandem: a Tale of Shadows e The Evil Within 2.

Potete reclamare i due giochi tramite il launcher dell'Epic Games Store o raggiungendo questo indirizzo. Ricordiamo che una volta aggiunti alla vostra libreria i giochi saranno vostri per sempre: non sono necessari abbonamenti o altre azioni per reclamare i titoli. Dovrete solo connettervi online per fare il download.