Baldur's Gate 3 vs Skyrim: ex-Bethesda spiega qual è la vera differenza tra i due giochi

In un'intervista rilasciata a MinnMax, l'ex designer di Bethesda Bruce Nesmith ha approfondito le differenze nella filosofia di progettazione tra Fallout/The Elder Scrolls e Baldur's Gate 3. Le sue parole sono molto interessanti per comprendere appieno come i GDR siano molto diversi tra loro.

"Penso che [Baldur's Gate 3] sia il trionfo del tentativo di rendere l'esperienza del gioco da tavolo realmente possibile proprio sul computer", ha detto Nesmith. "Tanto di cappello a Larian".

"Ciò che in Bethesda non siamo mai riusciti a fare è che loro [Larian] hanno frugato in tutti gli angoli più oscuri", ha detto Nesmith. "Sono usciti allo scoperto e hanno detto, senza mezzi termini, 'non ci interessa se solo l'1% dei giocatori lo vedrà mai. Quell'1% che lo farà sarà felice e lo dirà all'altro 99%, che sarà felice dell'esistenza di questa opzione'".

"Quando si gioca a Baldur's Gate 3 si ha l'impressione, giustamente, che questa decisione che sto per prendere chiuderà parti del gioco e ne aprirà altre. È significativo. Significa qualcosa. È una cosa importante".

"Bisogna riconoscere che - ora mi invento dei numeri - ogni giocatore vedrà solo il 50% del gioco. Tutto qui. E inoltre, il lavoro che faccio come sviluppatore individuale può essere visto solo dal 5% delle persone là fuori. È un po' scoraggiante. Ehi, fratello, su quali parti lavori? Oh, questa cosa laggiù, dove non arriva quasi mai nessuno".