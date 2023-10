Amazon Prime Gaming, svelati i 9 giochi gratis di novembre 2023

I dettagli sui giochi inclusi con Amazon Prime a novembre 2023

Novembre 2023 inizierà Rage 2, famoso sparatutto in prima persona di Avalanche Studios e Id Software pubblicato nel 2019. Si tratta di un seguito diretto del capitolo del 2011 e propone sparatorie, sezioni di guida di veicoli con tanto di combattimenti, tanta violenza e una terra post-apocalittica.

Altro nome di grande importanza è Star Wars: Knights of the Old Republic, previsto invece per il 16 novembre 2023. Si tratta di un classico gioco di ruolo ambientato nella Galassia Lontana Lontana, uno dei più amati titoli di BioWare e uno dei migliori giochi della saga di Lucasfilm.

Vi consigliamo poi di non ignorare Behind the Frame: Il paesaggio più bello, un gioco rilassante con una grafica che ricorderà ai più lo stile dello Studio Ghibli.