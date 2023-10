Marvel's Spider-Man 2: update 1.001.003 disponibile oggi, corregge vari problemi

Tra queste correzioni c'è infatti l'aggiustamento dell'ormai famosa bandiera cubana posta in casa di Miles Morales , cosa che rappresentava un grossolano errore considerando che il personaggio in questione è di Porto Rico. Tuttavia, non è questa l'unica correzione, visto che la patch contiene anche altri aggiustamenti.

Le note della patch

Vediamo dunque le caratteristiche di questa patch 1.001.003 in base a quanto riferito da Insomniac nelle sue note:

Aggiustato un problema legato a una bandiera sbagliata mostrata nel gioco

Sistemato un problema tecnico per il quale alcuni modelli non caricavano correttamente dopo lunghe sessioni di gioco

Aggiustato un problema per il quale il logo del ragno nella Amazing 2 Suit appariva troppo brillante

Incrementata la stabilità del software

C'è da capire quanto siano estese le correzioni in questione, ma sembra comunque trattarsi di un aggiornamento importante, in attesa anche di capire se il problema dell'installazione da disco sia totalmente risolto.

Nel frattempo, rimaniamo in attesa anche di altri update previsti per il prossimo periodo, come quello che dovrebbe aggiungere le modalità New Game Plus e la possibilità di rigiocare le missioni all'interno della Campagna.