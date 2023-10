Alan Wake 2: le due espansioni sono confermate per il 2024 da Remedy

Alan Wake 2 è finalmente in arrivo domani sul mercato, e Remedy ha già confermato che riceverà due espansioni, entrambe previste fin da ora per il 2024, con finestre temporali più o meno definite ma soggette a possibili variazioni.

La presenza delle espansioni in questione era stata già confermata dagli sviluppatori, i quali hanno parlato anche di DLC gratuiti in arrivo dopo il lancio, ma i due pacchetti del 2024 dovrebbero espandere in maniera sostanziale anche la narrazione del gioco principale, come accaduto anche con il primo capitolo.