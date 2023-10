Sony si aspetta un Natale ottimo con grandi vendite di PS5, anche grazie a Marvel's Spider-Man 2

PS Plus: aumento di prezzo e lo scontro con Game Pass

PS Plus

Barron's domanda poi di PS Plus, chiedendo in che modo si possa chiedere al pubblico di accettare un aumento di prezzo come quello avvenuto recentemente. Lempel risponde affermando: "Vogliamo rendere grande PlayStation Plus. Con il nuovo inizio dello scorso anno e l'introduzione del sistema a livelli, molti consumatori hanno riconosciuto che PlayStation 5 ha un grande valore. Come praticamente ogni altra cosa al mondo, dobbiamo considerare i nostri prezzi e adattarci alle condizioni del mercato. Sono felice di dire che, a differenza di molti altri servizi in abbonamento, non abbiamo toccato i prezzi di PlayStation Plus per l'85% del mondo da molti anni. Quindi, questa è stata la prima volta che abbiamo fatto qualcosa in questo senso".

Infine, riguardo allo scontro con Game Pass e all'idea di pubblicare giochi first party al D1, Lempel afferma: "Dipende da ciò che si ottiene con il servizio in termini di tipo di gioco e di qualità dei giochi. Non posso commentare quello che fa la concorrenza. Ma per quanto ci riguarda, riteniamo di offrire un ottimo catalogo di giochi, oltre ad altre funzionalità e servizi con PlayStation Plus. Inoltre, con i tre livelli [ndr Essential, Extra, Premium] offriamo la possibilità di impegnarsi tanto o poco, a seconda di ciò che si desidera fare. Si tratta di un'offerta molto diversa, ma che ha incontrato il favore dei consumatori. Da quando abbiamo introdotto i livelli, abbiamo visto un terzo della base di utenti Plus optare per i due livelli superiori, un risultato superiore alle nostre aspettative".