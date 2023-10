PlayStation Plus Extra e Premium: 7 giochi lasceranno il catalogo a novembre 2023

Sony ha aggiornato la sezione "Ultima occasione per giocare" del PS Plus, svelando quali giochi PS5 e PS4 lasceranno il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium il prossimo mese, per la precisione alle 11:00 italiane del 21 novembre 2023 . Fortunatamente questa volta sono solo sette e la maggior parte sono di titoli non particolarmente famosi o gettonati.

Avete poco più di un mese per giocare ai titoli in uscita dal PS Plus Extra e Premium

Come al solito l'avviso dei giochi in uscita dal PlayStation Plus Extra e Premium arriva con diverse settimane di anticipo e dunque avete tutto il tempo necessario per recuperare uno o più dei titoli elencati qui sopra nel caso siate interessati.

Come detto in apertura, fortunatamente questo giro i titoli di prossima rimozione non sono tantissimi o particolarmente conosciuti. Menzioniamo My Time at Portia, il simulatore di vita spensierato che pesca da Animal Crossing e Harvest Moon di Panthea Games (ecco la nostra recensione). Degno di nota anche Giana Sisters: Twisted Dreams è un platform del 2012 realizzato da Black Forest Games che come spiegato nella nostra recensione si presenta ben articolo e impegnativo, forse anche troppo a seconda dei gusti.